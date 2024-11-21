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Рогов: ВС РФ отодвинули линию соприкосновения на стыке ДНР и Запорожья

Рогов: ВС РФ отодвинули линию соприкосновения на стыке ДНР и Запорожья

Российские военные отодвинули линию соприкосновения на времевском направлении – на стыке Запорожской области и ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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