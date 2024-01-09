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WP: прекращение американской помощи станет катастрофой для Киева

WP: прекращение американской помощи станет катастрофой для Киева

Global Look Press/Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Неспособность Соединенных Шатов выделить очередной пакет финансовой помощи Украине превратится в катастрофу для киевского режима, сообщил обозреватель Washington Post Макс Бут.

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