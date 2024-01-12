Экран 2,5К 165 Гц, Core i7-14700HX и GeForce RTX 4070 Laptop. Новые подробности о Lenovo Legion Y7000P за 5 дней до премьеры

Lenovo продолжает раскрывать подробности об игровых ноутбуках Legion нового поколения. На этот раз компания сообщила, что Legion Y7000P в топовой версии получит 20-ядерный процессор Core i7-14700HX с частотой до 5,5 ГГц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии