Рецидивист сбежал из камеры строгого режима в колонии Хабаровского края, отогнув решетку на окне. Михаил Мещеряков, 38 лет, был приговорен судом города Комсомольска-на-Амуре в 2020 году к шести годам тюремного заключения по обвинению в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
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