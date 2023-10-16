Рецидивист сбежал из камеры строгого режима в колонии Хабаровского края, отогнув решетку на окне. Михаил Мещеряков, 38 лет, был приговорен судом города Комсомольска-на-Амуре в 2020 году к шести годам тюремного заключения по обвинению в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.