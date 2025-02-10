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  • Игорь Васиков
    Перед тем как прижаться к ноге хозяина, шавка тявкнула...ЕС ответит жестки...
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Bloomberg узнал о планах Келлога в ближайшие недели представить Трампу варианты прекращения украинского конфликта

Bloomberg узнал о планах Келлога в ближайшие недели представить Трампу варианты прекращения украинского конфликта

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог планирует в ближайшие недели представить главе Белого дома варианты прекращения военного конфликта, пишет Bloomberg.

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