Bloomberg узнал о планах Келлога в ближайшие недели представить Трампу варианты прекращения украинского конфликта

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог планирует в ближайшие недели представить главе Белого дома варианты прекращения военного конфликта, пишет Bloomberg.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии