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Пушков назвал бунтом на "еврокорабле" политическую позицию Орбана

Пушков назвал бунтом на "еврокорабле" политическую позицию Орбана

Global Look Press/Bulkin Sergey/news.ru Венгрия устроила бунт на корабле Евросоюза. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

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