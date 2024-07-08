Пушков назвал бунтом на "еврокорабле" политическую позицию Орбана

Global Look Press/Bulkin Sergey/news.ru Венгрия устроила бунт на корабле Евросоюза. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
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