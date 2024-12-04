Время запасаться: нефть резко выросла в цене

Глобальные котировки на нефть росли рано утром в среду перед планируемой встречей ОПЕК+. Поводом к оптимизму стали слухи о том, что все члены группы согласились с планами по продлению сокращения добычи до 2025 года.
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