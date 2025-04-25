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Челябинский метротрамвай: миллиарды рублей зарываются в уральскую землю

Челябинский метротрамвай: миллиарды рублей зарываются в уральскую землю

В 2005 году свои двери для пассажиров открыл Казанский метрополитен. До сих пор он обладает статусом единственной подземной системы общественного рельсового транспорта, которая была запущена в РФ после распада СССР.

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