АКРА: кредиты под плавающую ставку вряд ли получат долю выше 5%

Кредиты под плавающую ставку получат свою долю рынка, которая вряд ли превысит 5%. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Сухов в преддверии Петербургского международного экономического форума.
Кредиты под плавающую ставку получат свою долю рынка, которая вряд ли превысит 5%. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Сухов в преддверии Петербургского международного экономического форума.
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