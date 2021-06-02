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АКРА: кредиты под плавающую ставку вряд ли получат долю выше 5%

Кредиты под плавающую ставку получат свою долю рынка, которая вряд ли превысит 5%. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Сухов в преддверии Петербургского международного экономического форума.

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