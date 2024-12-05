Сбор подарков для детей из новых регионов начался в Лобне

Жителей Лобни пригласили принять участие в благотворительной акции «Добрый Новый год». Волонтеры собирают подарки для детей из новых и приграничных субъектов, а также гуманитарную помощь для участников специальной военной операции.
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