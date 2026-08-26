Пушистый манул "сделал селфи" на Алтае и стал известным во всем мире

Зверь проживал на границе России и Монголии Популярный алтайский манул / Фото: движение "По следам снежного барса" Пушистый и фотогеничный манул попал на камеру, и его "селфи" стали популярны за пределами России.
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