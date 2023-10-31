Как дома приготовить лучшую шаурму

Шаверма, шаурма, шаварма — как только не называют это блюдо арабского происхождения. Казалось бы, простое сочетание лаваша, овощей и мяса, а как вкусно! Наблюдая за приготовлением этой закуски в уличных точках, задумываешься, а смогу ли я так же? Предлагаем вашему вниманию советы касательно того, ….