В объектив фотоловушки в Тоншаевском округе попало медвежье семейство

Медведица с медвежатами попалась в фотоловушку у солонца в Тоншаевских охотугодьях. По словам специалистов, именно такие кадры помогают увидеть, как дикие животные регулярно приходят к солонцам за минеральной подкормкой.
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