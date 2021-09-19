Предприятие «Роскосмоса» разработало новое оружие для силовиков

Предприятие «Роскосмоса» «Златоустовский машиностроительный завод» («Златмаш», предприятие «Роскосмоса») разработало новый пистолет-пулемет «КЕДР-PARA» для вооружения правоохранительных органов и сил спецназа, испытания начнутся в 2022 году.