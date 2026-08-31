Geely представила удлиненную версию Monjaro с подруливающими колесами и автопилотом

Компания Geely официально представила фотографии своего нового флагманского кроссовера Xingyue L Plus, который на внешних рынках будет продаваться как удлиненная версия Monjaro Plus, сообщает Autohome.
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