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Царьград

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Маруся Морозова выявила возрождение моды на прически 2000-х годов

Маруся Морозова выявила возрождение моды на прически 2000-х годов

В этой осени подростки вернулись к прическам 2000-х годов. Руководитель студии красоты MMHAIR Маруся Морозова отмечает, что химическая завивка и прически в стиле аниме вновь на пике популярности.

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