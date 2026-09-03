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Сказка Соник, читать для детей

Сказка Соник, читать для детей

Хотите узнать, с чего началось то удивительное утро, когда запах гари нарушил покой Зелёных Холмов? Сказка Соник приглашает юных читателей и их родителей отправиться в новое опасное приключение вместе с самым быстрым ежом на свете!Хотите узнать, с чего началось то удивительное утро, когда запах гари нарушил покой Зелёных Холмов? Сказка Соник приглашает юных читателей и их родителей отправиться в новое опасное приключение вместе с самым быстрым ежом на свете! Ветер с восточных холмов принёс запах гари.

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