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Щербаков: жилой дом на Ленинском проспекте будет отремонтирован

Щербаков: жилой дом на Ленинском проспекте будет отремонтирован

В столице проведут капитальный ремонт многоэтажки на Ленинском проспекте (д. 102). Соответствующий проект уже прошел согласование, информирует председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

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