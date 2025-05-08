Щербаков: жилой дом на Ленинском проспекте будет отремонтирован

В столице проведут капитальный ремонт многоэтажки на Ленинском проспекте (д. 102). Соответствующий проект уже прошел согласование, информирует председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.