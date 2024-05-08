Герои СВО пройдут парадом по Красной площади

ИН

Ирина Некрасова

Честь вам и слава, защитники России! От вас зависит ее будущее, мы так надеемся на вас! Вы достойны памяти своих отцов и дедов! Пройдите по Красной площади гордо и уверенно, как шли когда-то они, совершив свой ратный подвиг. Победы вам и скорейшего возвращения домой!