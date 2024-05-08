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Герои СВО пройдут парадом по Красной площади

Герои СВО пройдут парадом по Красной площади

Рядовой Павел Гладких награждён орденом Мужества, а также медалью «За отвагу». День Победы — священная дата для каждого россиянина.

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Комментарии
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Алина Белова
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1 час.
ИН
Ирина Некрасова
Честь вам и слава, защитники России! От вас зависит ее будущее, мы так надеемся на вас! Вы достойны памяти своих отцов и дедов! Пройдите по Красной площади гордо и уверенно, как шли когда-то они, совершив свой ратный подвиг. Победы вам  и скорейшего возвращения домой!
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36 мин.

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