Рядовой Павел Гладких награждён орденом Мужества, а также медалью «За отвагу». День Победы — священная дата для каждого россиянина.
Герои СВО пройдут парадом по Красной площади
Комментарии
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Алина Белова
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1 час.
ИН
Ирина Некрасова
Честь вам и слава, защитники России! От вас зависит ее будущее, мы так надеемся на вас! Вы достойны памяти своих отцов и дедов! Пройдите по Красной площади гордо и уверенно, как шли когда-то они, совершив свой ратный подвиг. Победы вам и скорейшего возвращения домой!
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36 мин.
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