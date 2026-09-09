Урок ОБЖ в российской школе удивил иностранцев

Видео с урока ОБЖ в российской школе неожиданно стало вирусным за рубежом. На кадрах — манекен на столе, ученики с оружием и вполне будничная атмосфера: кто-то занимается заданием, а кто-то спокойно разговаривает с одноклассниками.