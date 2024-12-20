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Вести Севастополь

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Массовое ДТП произошло на трассе «Севастополь – Инкерман»

20 декабря на автодороге «Севастополь — Инкерман» произошло дорожно-транспортное происшествие.Предварительно установлено, что утром 20 декабря на трассе «Севастополь — Инкерман» 32-летний водитель грузового автомобиля «Урал» неправильно выбрал скорость движения и дистанцию до впереди движущихся транспортных средств, в результате чего произвел столкновение с одним грузовым и пятью легковыми автомобилями.

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