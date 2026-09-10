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ВК Пресс

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Игроман в Краснодаре годами обворовывал жену: на что решилась женщина

Игроман в Краснодаре годами обворовывал жену: на что решилась женщина

Женщина не выдержала и заявила в полицию – она сразу сказала, что в краже подозревает своего зависимого от азартных игр мужа.

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