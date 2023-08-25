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Доброскоков о травме Черемных: «Был поставлен диагноз стрессовый перелом пальца и некроз ладьевидной кости ноги. Практически 4 месяца Варя не каталась»

Накануне Черемных и Даниил Бутенко представили короткую программу на контрольных прокатах юниорской сборной России в Новогорске.

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