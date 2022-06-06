Spiegel власти ФРГ из-за действий Киева опасаются «появления» немецких танков в России впервые с времен ВОВ

Издание Spiegel со ссылкой на источники в немецком правительстве сообщило, что Германия отказывается поставлять Украине свои танки, поскольку опасается "появления" своих боевых машин в России.
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