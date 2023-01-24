Новости Тамбова

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В Кирсанове водитель ВАЗа сбил 67-летнюю женщину

В Кирсанове водитель ВАЗа сбил 67-летнюю женщину

Авария произошла вечером в Кирсанове на улице 50 лет Победы. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 47-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21110" допустил наезд на пешехода, 67-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть на перекрестке.

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