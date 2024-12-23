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Полицейские ликвидировали три наркошопа в Петербурге

Полицейские ликвидировали три наркошопа в Петербурге

В Санкт-Петербурге офицеры Росгвардии совместно с сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали членов организованной преступной группы, занимавшейся нелегальным сбытом запрещенных веществ.

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