Полицейские ликвидировали три наркошопа в Петербурге

В Санкт-Петербурге офицеры Росгвардии совместно с сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали членов организованной преступной группы, занимавшейся нелегальным сбытом запрещенных веществ.
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