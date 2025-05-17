В России изменятся тарифы ЖКХ

В 2025 году тарифы ЖКХ в России индексируют в среднем на 11,9 процента. О грядущем повышении «коммуналки» со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева сообщает ТАСС.
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