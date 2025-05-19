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Что означает переход Сатурна в Овен с 25 мая 2025 года для каждого знака зодиака

Что означает переход Сатурна в Овен с 25 мая 2025 года для каждого знака зодиака

Что означает переход Сатурна в Овен с 25 мая 2025 года для каждого знака зодиака Алёна Юрьева25 мая 2025 года — день, с которого начнётся важный астрологический этап: Сатурн впервые за 30 лет войдёт в знак Овна.

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