Смородская назвала Галактионова «средним» тренером

Ольга Смородская высказалась о нынешнем тренере «Локомотива» Михаиле Галактионове. Бывшая президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мыслями о нынешнем наставнике «железнодорожников» Михаиле Галактионове.
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