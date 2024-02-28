Добрый Мир
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Добрый Мир

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Во Франции обратились к России после заявления Макрона

Во Франции обратились к России после заявления Макрона

Читатели французского издания Le Figaro осудили заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.

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Комментарии
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Лев Добрый
Макрон давно сошёл с ума. Во первых, нормальный мужик не стал бы жить со старухой, во вторых ОН гомик!🤠😜👈👍
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16 час.
n
nyha
пидарас он и есть пидарас...
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15 час.
А
Александр
У мудрона к разуму собственному личная неприязнь!!!
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10 час.

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