Первые в мире капсулы спасения, в которых можно жить неделями, вышли на стадию производства

Капсула выживания Survival Capsule / © Survival Capsule Руководитель Survival Capsule Джулиан Шарп рассказал в интервью изданию The Sun, что клиенты уже стоят в очереди, чтобы получить ярко-оранжевую капсулу сферической формы, которая гарантированно защитит от самых страшных стихийных бедствий в мире.
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