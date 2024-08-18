"Очень показательный факт" о санкциях против России: Казахстан позволил послу США публично себя унизить

Посол США в Казахстане встроил в местную таможенную систему особое оборудование, призванное следить за соблюдением санкций в отношении России.
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