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Царьград

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"Очень показательный факт" о санкциях против России: Казахстан позволил послу США публично себя унизить

"Очень показательный факт" о санкциях против России: Казахстан позволил послу США публично себя унизить

Посол США в Казахстане встроил в местную таможенную систему особое оборудование, призванное следить за соблюдением санкций в отношении России.

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Комментарии
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Игорь Васиков
У них там давно дно дырявое. Казахстан для казахов, туркистан для турков а правительство для госдепа... Что для народа???
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15 час.
Россиянин
Не Казахстан боится, а боятся чиновники за свои ворованные деньги в западных банках.
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14 час.
Виктор NVS
С такой внешней и внутренней политикой, нас скоро предадут все. Ну кроме Лукашенко, но он в отличии от оппозиции - не вечен.
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8 час.

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