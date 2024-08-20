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В мозге человека обнаружили копии воспоминаний

В мозге человека обнаружили копии воспоминаний

Ученые Базельского университета в Швейцарии обнаружили новый механизм памяти в человеческом мозге. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Science, память о конкретном опыте хранится в мозге в виде нескольких копий.

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