Святки в Вишневке.

В период Святок священники и сестричество храма Святого Духа г. Бобруйска посетили отделение сестринского ухода Бобруйской городской больницы и отделение круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в д.
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