Касаткина добыла волевую победу в матче со Стивенс

Дарья Касаткина в тяжелом матче победила Слоан Стивенс. В Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США) завершился матч 1/16 финала хардового турнира категории WTA-1000 в женском одиночном разряде, в котором встречались Дарья Касаткина и Слоан Стивенс.
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