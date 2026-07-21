Опубликованы карты боев за Волоховское в Харьковской области

Минобороны России опубликовало видео с эпизодами боев за населенный пункт Волоховское . Его взяли штурмом подразделения 127-го мотострелкового полка 71-й гвардейской мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск «Север».
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