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Фармпром России - новости и события

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EMA обновило график пересмотра Приложения 15 правил GMP: подготовлен новый таймлайн внедрения

EMA обновило график пересмотра Приложения 15 правил GMP: подготовлен новый таймлайн внедрения

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) выпустило официальное обновление к концепт-документу по масштабному пересмотру Приложения 15 (Annex 15) «Квалификация и валидация» правил надлежащей производственной практики (GMP).

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