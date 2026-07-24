EMA обновило график пересмотра Приложения 15 правил GMP: подготовлен новый таймлайн внедрения

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) выпустило официальное обновление к концепт-документу по масштабному пересмотру Приложения 15 (Annex 15) «Квалификация и валидация» правил надлежащей производственной практики (GMP).
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