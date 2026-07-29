Тест: Сколько стоят ваши вредные привычки

Фастфуд, газировка, сигареты могут неплохо опустошать бюджет. Пройдите наш тест и узнайте, сколько денег съедают эти незаметные расходы! фото: MAXIM/AIКажется, что траты — это отпуск, покупка крупной бытовой техники или нового модного гаджета, ну, в крайнем случае полная тележка продуктов на неделю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии