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Тест: Сколько стоят ваши вредные привычки

Тест: Сколько стоят ваши вредные привычки

Фастфуд, газировка, сигареты могут неплохо опустошать бюджет. Пройдите наш тест и узнайте, сколько денег съедают эти незаметные расходы! фото: MAXIM/AIКажется, что траты — это отпуск, покупка крупной бытовой техники или нового модного гаджета, ну, в крайнем случае полная тележка продуктов на неделю.

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