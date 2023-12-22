Крапивник рассказал о незавидной судьбе украинских беженцев в Европе: женщин и детей оставят, мужчин вышлют

Киев не оставляет попыток вернуть сбежавших за границу своих граждан призывного возраста. Министр обороны Украины Умеров заявил иностранным журналистам, что мужчинам в возрасте от 25 до 60 лет, проживающим за границей, будет предложено зарегистрироваться на призывных пунктах ВСУ.
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