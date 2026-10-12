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Аргументы и Факты

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Политолог Козюлин объяснил, зачем Трамп усиливает давление на Зеленского

Политолог Козюлин объяснил, зачем Трамп усиливает давление на Зеленского

Президент США Дональд Трамп использует энергетические договорённости с Россией для укрепления своих политических позиций перед выборами в Конгресс и усиления давления на Киев, заявил кандидат политических наук Вадим Козюлин в беседе с «Новыми Известиями».

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