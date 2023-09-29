«Боже, какой я старый!» Овечкин помог Мирошниченко после матча в качестве переводчика

После предсезонной игры НХЛ, в которой «Вашинтон» обыграл «Детройт» со счетом 4:3, а новичок «Кэпиталз» Иван Мирошниченко сделал две голевые передачи, Александр Овечкин помог 19-летнему партнеру с переводом во время интервью.