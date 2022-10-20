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Воробьев об изменениях в игре Голдобина: «Он поработал, стал полностью включаться»

Илья Воробьев подвел итоги матча против «Ак Барса» (2:3 ОТ). − Мы ожидали, что «Ак Барс» выбежит с запредельным настроем.

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