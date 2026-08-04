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Царьград

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Тайские таксисты отказываются от денег русских после трагедии с братом и сестрой из Тюмени

Тайские таксисты отказываются от денег русских после трагедии с братом и сестрой из Тюмени

Туристы рассказали об отношении к случившемуся у местных жителей и усомнились в причине убийства. После трагедии с русскими молодыми людьми в Таиланде местные таксисты решили поддержать людей из России и начали возить их бесплатно.

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