Тайские таксисты отказываются от денег русских после трагедии с братом и сестрой из Тюмени

Туристы рассказали об отношении к случившемуся у местных жителей и усомнились в причине убийства. После трагедии с русскими молодыми людьми в Таиланде местные таксисты решили поддержать людей из России и начали возить их бесплатно.
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