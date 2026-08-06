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Польша безумно устала от Украины. Сил терпеть ее больше нет

Польша безумно устала от Украины. Сил терпеть ее больше нет

Одна европейская страна в последнее время, похоже, решила сдержать и дать отпор наглости и высокомерию со стороны многих украинцев, покинувших свою родину, которые намеренно поощряют европейские элиты, причем, направлено все это, разумеется, против России.

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