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Новая программа АдГ постулирует полную смену внешней политики Германии

Новая программа АдГ постулирует полную смену внешней политики Германии

Партия «Альтернатива для Германии» представила свою предвыборную программу, в которой призвала к пересмотру внешнеполитического и внешнеэкономического курса страны, восстановлению отношений с Россией и отказу от размещения американских вооружений на территории ФРГbundestag.

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