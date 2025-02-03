Новая программа АдГ постулирует полную смену внешней политики Германии

Партия «Альтернатива для Германии» представила свою предвыборную программу, в которой призвала к пересмотру внешнеполитического и внешнеэкономического курса страны, восстановлению отношений с Россией и отказу от размещения американских вооружений на территории ФРГbundestag.
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