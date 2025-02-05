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Сергачев – 2-я звезда матча с «Филадельфией»: 10-й гол в сезоне, 3 очка, «плюс 2», 4 блок-шота и 25:53 на льду. У защитника «Юты» 34 очка в 48 играх сезона

«Юта» обыграла «Филадельфию» (3:2 ОТ) в игре регулярного чемпионата НХЛ. Защитник команды Михаил Сергачев поучаствовал во всех голах клуба из Солт-Лейк-Сити, забив гол и сделав две результативные передачи.

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