Сергачев – 2-я звезда матча с «Филадельфией»: 10-й гол в сезоне, 3 очка, «плюс 2», 4 блок-шота и 25:53 на льду. У защитника «Юты» 34 очка в 48 играх сезона

«Юта» обыграла «Филадельфию» (3:2 ОТ) в игре регулярного чемпионата НХЛ. Защитник команды Михаил Сергачев поучаствовал во всех голах клуба из Солт-Лейк-Сити, забив гол и сделав две результативные передачи.