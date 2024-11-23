Сенатор Климов рассказал в Камбодже о предложении РФ по безопасности в Евразии

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов рассказал представителям азиатских партий о предложении российского лидера Владимира Путина, касающемся евразийской системы безопасности.
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