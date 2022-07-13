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Вероника Степанова: «По мере улучшения результатов росло не только количество медалей на стене в доме моих родителей, но и мой счет в банке»

Олимпийская чемпионка в лыжах Вероника Степанова рассказала, на что тратит призовые. «У меня получилось довольно быстро пройти путь от региональной команды до основной сборной.

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