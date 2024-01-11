Bloomberg: США потребуют от Зеленского четкого плана боевых действий в Давосе

Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина "отточила" план боевых действий против России, поскольку они продолжаются уже третий год и, как ожидается, представители Вашингтона поднимут этот вопрос перед Владимиром Зеленским на международном экономическом форуме в Давосе.