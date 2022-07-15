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Ирину Шейк обвинили в поддержке спецоперации из-за фото с салатом оливье. Модель призывают "отменить"

Ирину Шейк обвинили в поддержке спецоперации из-за фото с салатом оливье. Модель призывают "отменить"

Российская модель Ирина Шейк столкнулась с критикой в сети после того, как опубликовала в сторис в инстаграме фотографию с салатом оливье, использовав в описании букву Z, которая является символом спецоперации РФ на Украине.

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